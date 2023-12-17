محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية مع وفد وزارة التضامن

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة رامونا كنعان مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتسويق الاجتماعي وشراكات القطاع الخاص، لمناقشة آليات وإجراءات تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وهما قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما استعرضا أهداف البرنامج.

وبرنامج «وعي» هو أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ويعمل على تشكيل الوعي الإيجابي لهم تجاه 12 قضية مجتمعية مهمة.

وتشمل تلك القضايا «محو الأمية، ومكافحة المخدرات، والزيادة السكانية، وختان الإناث، والتمكين الاقتصادي، وزواج الأطفال، والتعليم، والهجرة غير الشرعية، وصحة الأم والطفل، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والنظافة والصحة العامة».

توعية السيدات والأسر بالقضايا الهامة

وأشاد محافظ الفيوم، بأهداف برنامج «وعي» إذ يستهدف الأسر والسيدات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية في قرى مبادرة حياة كريمة، لزيادة الوعي لديهن بالقضايا المجتمعية، وتقديم حزمة تدخلات بهدف المساهمة في تحسين مستوي معيشتهن، موجهًا بأهمية توحيد الجهود والتشبيك بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق نتائج إيجابية، تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

توعية السيدات بالمفاهيم الخاطئة

وأوضحت الدكتورة رامونا كنعان، إنّه من المقرر أن يتم تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، في محافظة الفيوم في الفترة من 17 حتى 20 يناير 2024، مُشيرةً إلى إنّه يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 60 عامًا، بهدف توعيتهن بالمفاهيم الخاطئة والممارسات الضارة، ومختلف السلوكيات والمعتقدات المجتمعية السلبية التي تتسبب في إعاقة التنمية بنوعيها البشرية والاقتصادية، وذلك بالشراكة مع عدة جمعيات أهلية.

اجتماع عاجل لمناقشة آليات التنفيذ

ووجه محافظ الفيوم، جبريل عبدالوهاب مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة عقد اجتماع مع الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج بصورة عاجلة، بحضور مدير مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وجميع الجهات ذات الصلة، لمناقشة جميع الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ البرنامج، مشددًا على استعداد المحافظة لتقديم مختلف سبل الدعم للبرنامج ليتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، التي تعود بالفائدة والنفع على الجميع.

دعم الأسر البسيطة والأولى بالرعاية

وثمن محافظ الفيوم، جهود مديرية التضامن الاجتماعي، ومختلف الجمعيات الأهلية، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، والبسيطة، وتمكينها اقتصاديًا، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج الخدمية والتوعوية في مختلف قرى الإقليم، خصوصًا قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.