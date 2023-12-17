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انتخابات المصريين بالداخل

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

كتب:

محمد بركات
08:02 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية، منح جميع النزلاء زيارة استثنائية خلال الفترة من 18/12/2023 حتى 28/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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