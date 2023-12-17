«يمشي كده كده».. سر احتفال إمام عاشور المثير للجدل أمام اتحاد جدة

رغم مرور 48 ساعة على المواجهة التاريخية التي جمعت الأهلي بنظيره اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية لهدف، لايزال الحديث عن اللقاء مستمرا، في ظل الاحتفالات الصاخبة للجماهير الحمراء.

ورغم دك شباك بطل الدوري السعودي بثلاثة أهداف لكل من علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، إلا أن احتفال الأخير بهدفه، أثار جدلا واسعا، حول سر احتفاله بهذه الطريقة، والتي تشبه احتفال «السهم» الشهير الذي كان يحتفل به خلال فترة لعبه لفريق الزمالك.

«يمشي كده كده».. سر احتفال إمام عاشور أمام اتحاد جدة السعودي

«يمشي كده كده»، في يناير الماضي، كانت جماهير اتحاد جدة على موعد مع إهداء من نوع خاص، بعدما أطلق الفنان السعودي محمد إحسان أغنية جديدة، بمناسبة فوز الفريق بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي لأول مرة في تاريخ النادي.

الأغنية ورقصتها الشهيرة، أصبحت علامة مميزة، حتى أن كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، ولاعب اتحاد جدة الحالي، حرص على ترديدها خلال حفل تقديمه بعد انتقاله لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الكشف عن سر احتفال إمام عاشور أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

إمام عاشور، قرر الاحتفال على طريقة فريق اتحاد جدة، بعد تسجيله هدف تعزيز التقدم وقتل المباراة، الذي منح الأهلي بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال، ليصبح على بعد خطوة واحدة من نهائي تاريخي، حال تخطيه عقبة فلومينينسي البرازيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره فلومينينسي البرازيلي غدا الاثنين، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم التي تستضيفها السعودية.