«أزهرية السويس» تكرم طلابا ومدرسين في احتفال ختام الأنشطة بمعهد الملاحة

كرّم الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية في محافظة السويس، عددا من التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور في الاحتفال بختام الأنشطة الطلابية بمعهد الملاحة.

احتفال معهد الملاحة بختام الأنشطة الطلابية

شهد الاحتفال الذي نظمه معهد الملاحة الابتدائي، في محافظة السويس، بمناسبة ختام الأنشطة الطلابية، تحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، تكريم عدد من اولياء المور والمدرسين والتلاتميذ، بحضور آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، وإشراف دعاء رياض، عميدة المعهد، و بحضور الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والدكتورة نيفين جمال الدين، مديرة إدارة الجودة، وأمل عبد العظيم، مدير التعليم الابتدائي.

مواصلة الأنشطة والتفوق

وحث الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس، خلال الاحتفال على مواصلة القيام بالأنشطة الطلابية المختلفة الرياضة والثقافية لما لها من آثار جيدة على الطلاب وأسرهم موجها باستمرار الاحتفالات بالتفوق والأنشطة إذ أنها في توثيق العلاقات بين المعاهد وأولياء الأمور والتلاميد، وتنمي حب الطلاب لمعهدهم، ذلك بحضور وليد الزناتي، مدير التعليم النموذجي، وإبراهيم حسن نائب رئيس مجلس الآباء، وأولياء أمور الطلاب.

وقد تضمن الحفل العديد من الفقرات التي قام الطلاب بأدائها، تحت إشراف ولاء طلعت الأخصائية الاجتماعية بالمعهد، كما جرى تكريم المعلمين والطلاب وأولياء الأمور المشاركين في الحفل.