نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارئ الثلاثاء المقبل

وجَّه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، وذلك الثلاثاء المقبل، الموافق 19/ 12/ 2023، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة بشارع رمسيس.

وكان قد عقد نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وأعضاء لجنة الصياغة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وعرض خلال الاجتماع زيادة مقدار المعاشات للمحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.

كما استعرض النقيب العام مع النقباء الفرعيين ما يثار من شائعات حول مديونيات نادي المحامين بجليم، والأحكام الصادرة لصالح النقابة في هذا الشأن، وقيمة ما انفق على نادي المحامين بجليم خلال مرحلة التجديد والإحلال.