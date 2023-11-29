نقابة المحامين تحذر من صفحات مزيفة باسم معهد محاماة القاهرة الكبرى

حذّرت نِقابة المحامين، أعضاءها الملتحقين بالدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة، من انتشار مجموعات وصفحات مزيفة تحمل اسم المعهد، على وسائل التواصل الاجتماعي.

صفحات مزيفة باسم معهد محاماة القاهرة الكبرى

أكدت نِقابة المحامين، في بيان، أنّ معهد محاماة القاهرة الكبرى، ليس له أي مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، نافية طرح أي ملازم خاصة بالمعهد.

أوضحت النِّقابة، أنّ وسيلة التواصل الوحيدة لمعهد المحاماة هي الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على «فيس بوك»، التي يمكن الاطلاع عليها بواسطة الضغط هنا، أو عن طريق نشرة نِقابة المحامين على واتساب: 01099595404، أو إدارة المعهد بالنقابة العامة برمسيس.