التنسيقية تلتقي «سري الدين» و«عيسى» ونقابة المحامين لصياغة برنامج انتخابي رئاسي

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور حسين عيسي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، ونقابة المحامين، ضمن اللقاءات التي تستهدفها، للاستماع لتطلعات رموز المجتمع والسياسة والهيئات والنقابات والأحزاب، حول برنامج عمل الرئيس القادم، لترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي، يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات، على عدد من النقاشات أهمها، دعوة النقابة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات الأجيال القادمة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكل الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.