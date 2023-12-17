«رياضة الدقهلية» تنظم ورشة عمل عن المبادرات الشبابية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن إدارة شباب أجا من خلال مركز شباب برج النور بتنظيم ندوة اليوم الأحد، تحت عنوان ورشة عمل عن المبادرات الشبابية، بمشاركة النشء من الشباب والفتيات أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب برج النور.

تنظيم ورشة عمل بالدقهلية

وأكدت «عثمان» في بيان، أن الورشة أكدت أهمية المبادرات الشبابية في تنمية المجتمع وبناء الإنسان في محافظة الدقهلية وتناولت أهمية تنظيم تلك الورشة وأهمية المشاركة الشبابية فيها.

وأضافت أن المبادرة الشبابية، تحدثت على مفهوم المبادرة وأنواعها، وشروطها، وخطوات تنفيذها، مشيرة إلى أهمية المبادرات الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة، وتم فتح باب المناقشة للحضور، وشارك الشباب في طرح الأسئلة والاستفسارات حول المبادرات الشبابية.

وأكدت أن الندوة حققت نتائج إيجابية عديدة منها:

- زيادة الوعي لدى الشباب بأهمية المبادرات الشبابية

- تنمية مهارات الشباب في مجال إدارة المبادرات الشبابية

- تشجيع الشباب على المشاركة في المبادرات الشبابية.

واضافت أن الندوة نوهت علي ضرورة:

دعم المبادرات الشبابية من قبل الجهات الحكومية والمجتمعية

توفير التدريب والدعم الفني للشباب للمشاركة في المبادرات الشبابية،

إنشاء قاعدة بيانات للمبادرات الشبابية في مصر، وجاءت بمشاركة مراكز الشباب التابعه لإدارة شباب أجا، الانشاصية، أخطاب، ميت فضالة، ميت العامل، سنجيد، شنيسة، أبو داوود العنب، منشأة الإخوة، السبخا، برج النور.