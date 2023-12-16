«أزهرية السويس» تنظم ورشة عمل استعدادا للمشاركة باليوم العالمي للغة العربية

نظمت منطقة السويس الأزهرية، ورشة عمل في اللغة العربية والخط، برعاية الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة، استعدادا للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

ورشة عمل لمعلمي الخط العربي

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، ورشة عمل لمعلمي الخط العربي بمعاهد منطقة السويس، تحت إشراف وفاء علي، موجه عام اللغة العربية، وبحضورالشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، محمد كامل ومحمد أبو المجد، وجليلة محمود، موجهي اللغة العربية.

رئيس المنطقة يؤكد على المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية

أكد الدكتور مؤمن الهواري رئيس منطقة السويس الأزهرية، خلال متابعته لورشة العمال في الخط العربي، ضرورة مشاركة جميع معاهد المنطقة بجميع المراحل في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية على مدار الأسبوع الجاري.

ووجه بأنه يجرى الاحتفال باللغة العربية من خلال الإذاعة الصباحية بالمعاهد، وإلقاء كلمات عن مكانة اللغة العربية لكونها لغة القرآن الكريم، وإقامة ورش عمل في مختلف فروع اللغة العربية، وعمل مجلة الحائط بالمعاهد والمسابقات الطلابية بين الفصول في كل ما يخص اللغة العربية، مضيفا أنه سيجرى تشكيل لجنة لتقييم جميع فعاليات أسبوع اللغة العربية بجميع معاهد المنطقة، وتكريم المتميزين منهم، دعما للغة العربية ومكانتها.