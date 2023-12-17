أستاذ قانون دستوري: الرئيس المنتخب يؤدي اليمين أمام مجلس النواب في جلسة خاصة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإعلان الذي سيرد على لسان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمره الصحفي العالمي غدا للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وهناك رأيان حول هذا الموضوع أحدهما يذهب إلى أن الإعلان كاشف لأن العبرة هي بإرادة هيئة الناخبين التي اكتملت في آخر يوم بالانتخابات ودور الهيئة هو إظهار النتائج.

المركز القانوني يكتمل بالإعلان

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرأي الآخر يشير إلى أن المركز القانوني يكتمل بالإعلان، وبغض النظر عن الرأيين سيتحدد غدا اسم الرئيس المنتخب، ثم بعد ذلك ستقوم الهيئة وفقا للقانون بنشر النتائج التفصيلية في الجريدة الرسمية وبدورها ستخطر مجلس النواب بالنتيجة.

حلف اليمين القانونية

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها في الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى، ويشرط قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه.