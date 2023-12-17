نائب محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ فعاليات برنامج «المرأة تقود»

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة.

140 متدربة من السيدات في برنامج المرأة تقود

أكدت، نائب محافظ الوادي الجديد، أن البرنامج جرى تنفيذه على مدار 23 يوم تدريبي وضم 140 متدربة من السيدات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، مشيرة إلى حرص المحافظة على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بعدد من البرامج السابقة.

وأشارت إلى عقد لقاء قريب مع خريجات البرنامج؛ لبحث أوجه الاستفادة من البرنامج وورش العمل المقدمة، وآليات تنفيذ الأفكار والمقترحات التي جرى تقديمها خلال البرنامج.