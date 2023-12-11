محافظ المنوفية يلتقي خريجات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بمجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، التي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتورة سحر إمام، مقرر المجلس القومي للمرأة، مديرة شؤون المرأة بالديوان العام.

جاء ذلك في إطار المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بأهمية دور المرأة، وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية.

دور المرأة في المشاركة السياسية

وأكد محافظ المنوفية، أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها في كافة الاستحقاقات الدستورية، كونها شريكا فاعلا في بناء الدولة المصرية الحديثة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالمرأة وإدماجها في صناعة واتخاذ القرار بمختلف الأصعدة.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تقديم أوجه الدعم كافة، للمساهمة في خلق قيادات نسائية فعالة بأجهزة المحافظة كافة، من خلال ثقل مهارتهن وتنمية قدراتهن، بالإضافة إلى رفع المستوي العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات.