سامح الصريطي: تزوجت المطربة حنان لأنها إنسانة عظيمة.. وبدأت حياتي مونولجست

علق الفنان سامح الصريطي، على زواجه من الفنانة والمطربة حنان، قائلًا إنّ: «السبب في الزواج هي المطربة حنان نفسها، وبمجرد ما قابلتها وهي إنسانة عظيمة وبهذه المواصفات الرائعة فتزوجتها فورًا، وهذا قدر وقسمة ونصيب».

انضميت لفرقة غنائية

وأضاف الصريطي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» عبر شبكة تليفزيون الحياة، «في بدايتي كنت أقدم مونولوجات، وانضميت لفرقة غنائية أنغام الشباب كمطرب، وبالفعل قمت بتشكيل فرقة غنائية ولم أستمر بسبب أنني كان مفروض أقدم عددًا من الأغاني بالأفراح والحفلات ولكني رفضت الاستمرار».

مسرحية «ذات الهمة» من أهم أعمالي الفنية

وأشار الفنان سامح الصريطي، إلى أن مسرحية «ذات الهمة» من أهم أعماله الفنية، أما على مستوى السينما «ملاكي إسكندرية»، و«خيانة مشروعة» و«الرهينة»، أما في التليفزيون، هناك «شيخ العرب همام»، و«يتربى في عزو».

وعن دوره بمسلسل «ليالي الحلمية»، قال إنها شخصية شريرة، وهو «أول عمل يتعرض عليّا، وشخصية حلمي خليف، وكنت خائف ومعترض على هذا الدور، وتحدثت مع المخرج ووافقت على الدور، وكان زوجتي تشاهد المسلسل، واحد المشاهد مع عبلة كامل وصدقت ما تقدمه وتأثرت به».