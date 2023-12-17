رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

سامح الصريطي: تزوجت المطربة حنان لأنها إنسانة عظيمة.. وبدأت حياتي مونولجست

كتب:

أحمد حسين صوان
11:31 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
سامح الصريطي

سامح الصريطي

علق الفنان سامح الصريطي، على زواجه من الفنانة والمطربة حنان، قائلًا إنّ: «السبب في الزواج هي المطربة حنان نفسها، وبمجرد ما قابلتها وهي إنسانة عظيمة وبهذه المواصفات الرائعة فتزوجتها فورًا، وهذا قدر وقسمة ونصيب».

انضميت لفرقة غنائية

وأضاف الصريطي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» عبر شبكة تليفزيون الحياة، «في بدايتي كنت أقدم مونولوجات، وانضميت لفرقة غنائية أنغام الشباب كمطرب، وبالفعل قمت بتشكيل فرقة غنائية ولم أستمر بسبب أنني كان مفروض أقدم عددًا من الأغاني بالأفراح والحفلات ولكني رفضت الاستمرار».

مسرحية «ذات الهمة» من أهم أعمالي الفنية

وأشار الفنان سامح الصريطي، إلى أن مسرحية «ذات الهمة» من أهم أعماله الفنية، أما على مستوى السينما «ملاكي إسكندرية»، و«خيانة مشروعة» و«الرهينة»، أما في التليفزيون، هناك «شيخ العرب همام»، و«يتربى في عزو».

وعن دوره بمسلسل «ليالي الحلمية»، قال إنها شخصية شريرة، وهو «أول عمل يتعرض عليّا، وشخصية حلمي خليف، وكنت خائف ومعترض على هذا الدور، وتحدثت مع المخرج ووافقت على الدور، وكان زوجتي تشاهد المسلسل، واحد المشاهد مع عبلة كامل وصدقت ما تقدمه وتأثرت به».

اقرأ المزيد:

زواج الفنان سامح الصريطي من المطربة المعتزلة حنان

اليوم.. سامح الصريطي وابنته ابتهال في ضيافة «واحد من الناس» على «الحياة»

مواجهة فنية بين سامح الصريطي وابنته ابتهال ببرنامج «واحد من الناس» الأحد

سامح الصريطي: الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات بعد ثورة 30 يونيو
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.