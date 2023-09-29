مواجهة فنية بين سامح الصريطي وابنته ابتهال ببرنامج «واحد من الناس» الأحد

يستضيف الدكتور عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه على قناة الحياة مساء يوم الأحد المقبل، الفنان سامح الصريطي وابنته ابتهال في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد.

برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة

في حلقة الأحد المقبل من برنامج واحد من الناس تقديم عمرو الليثي، يقوم الفنان سامح الصريطي وابنته ابتهال الصريطي، بالغناء من خلال ديو غنائي لأحد الأغاني من تأليفهما، كما يقوم سامح الصريطي باستعراض موهبته في تقليد أصوات الحيوانات.

أسرار في حياة سامح الصريطي

يكشف الفنان سامح الصريطي، خلال الحوار عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها سواء الأعمال التاريخية أو الاجتماعية، ويتحدث لأول مرة عن زوجته الفنانة نادية فهمي ومعاناتها مع المرض ويرد علي الشائعات التي طالته بعد وضعها في إحدى دور الرعاية.