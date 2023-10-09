اليوم.. سامح الصريطي وابنته ابتهال في ضيافة «واحد من الناس» على «الحياة»

يستضيف الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال، في حلقة فنية خاصة في تمام الساعة 10 مساء اليوم الإثنين.

تفاصيل حلقة عمرو الليثي وسامح الصريطي

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة «أنغام الشباب»، ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل «رمضان والناس»، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

كما يتحدث عن والده ومشاركته في ثورة 1919 وتعرضه للموت مرتين، وعلاقته بأمه، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنّه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمي في إحدى دور رعاية المسنين، كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

أعمال ابتهال الصريطي الفنية

وفي نفس الحلقة تتحدث ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركتها في عروض ساقية الصاوي، وتحكي عن أول مرة تقف على خشبة المسرح في مسرحية «يا عزيز عيني»، وعن شخصيتها بمسلسل «سابع جار»، وأكثر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

يُذاع برنامج «واحد من الناس» في تمام الساعة 10 مساء اليوم على شاشة الحياة.