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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانة شمال غرب جنين 

كتب:

شريف سليمان
11:37 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
جانب من اقتحامات قوات الاحتلال

جانب من اقتحامات قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة شمال غرب جنين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

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