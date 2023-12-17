الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانة شمال غرب جنين كتب: شريف سليمان 11:37 م | الأحد 17 ديسمبر 2023 جانب من اقتحامات قوات الاحتلال اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة شمال غرب جنين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي: نواصل العمل استخباراتيا وعسكريا لاستعادة المحتجزين خبير سياسي: المصالح الأمريكية في خطر بسبب دعم الاحتلال الإسرائيلي وزير فلسطيني سابق: حادث الشجاعية يعكس «فاشية» الاحتلال الإسرائيلي تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: هل فشل الاحتلال الإسرائيلي في إدارة حرب غزة؟ فصائل فلسطينية تعلن تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس الاحتلال إسرائيل غزة الاحتلال الإسرائيلي جنين بقلم شريف سليمان