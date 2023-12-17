وزير فلسطيني سابق: حادث الشجاعية يعكس «فاشية» الاحتلال الإسرائيلي

قال حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن حادث مقتل 3 محتجزين إسرائيليين برصاص جيش الاحتلال في حي «الشجاعية» بقطاع غزة، رغم أنهم كانوا يلوحون بأعلام بيضاء، يعكس ثقافة القتل لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعتمد جنود الاحتلال على فكرة «اقتل ثم فكر»، خاصةً عند خوض معارك طويلة، مثل العدوان الراهن على قطاع غزة.

وأضاف الوزير الفلسطيني السابق، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الحادث يخدم القضية الفلسطينية إعلامياً أكثر من كل ما نشر عنها، معتبراً أن هذه الحادثة تعكس «فاشية الاحتلال الإسرائيلي»، حتى اليهود الإسرائيليين قالوا إن حكومة نتنياهو الحالية هي «حكومة نازية».

وأوضح أن حادث الشجاعية أثبت أن النظام الحالي «يتجاز الفاشية»، ويعكس اهتزازاً داخلياً في الحكومة، وهذا الحادث له قيمة سياسية كشفت أكذوبة ما حدث بعد 7 أكتوبر، والمقارنة بين الفلسطيني، الذي أسر الإسرائيلي، وبين الإسرائيلي الذي قتل الإسرائيلي الأعزل.