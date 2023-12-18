زيادة جديدة على وحدات الإيجار القديم أول 2024 لهذه الحالات.. اعرف النسبة

زيادة جديدة تنتظرها لأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في قانون الإيجار القديم، وذلك مع بداية العام الجديد 2024، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022، ولكن قد لا يعلم البعض ما هى الحالات التي يطبق عليها الزيادة، وما قيمتها.

زيادة الإيجار القديم

المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، نصت على أن الزيادة تكون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك بنسبة 15% سنويًا بدءًا.

ونص القانون على أن الزيادة التي تستمر بنفس نسبة شهر مارس 2022 حتي 2027، على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، إذ تكون هذه هى الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.

وحدد القانون الحالات التي تسري عليها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%، وذلك وفقًا للمادة رقم 1، وهى كالتالي:

- الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.