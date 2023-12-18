الحوثيون يهاجمون سفينة متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة مسافرة في البحر الأحمر بالقرب من اليمن تعرضت لهجوم من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، بحسب الموقع الرسمي للهيئة.

وأبلغت السفينة التي كانت تبحر على بعد حوالي 30 ميلاً قبالة ساحل اليمن عن انفجار في المياه القريبة بالحبر الأحمر، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية الملكية.

وبحسب معلومات متداولة كانت السفينة متجهة إلى إسرائيل، حيث تستهدف جماعة الحوثيين خلال الفترة الماضية السفن المتجهة إلى إسرائيل، في إطار ما تعتبره دعماً لغزة.

وسنوافيكم لاحقاً بمزيد من التفاصيل.