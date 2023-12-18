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الحوثيون يهاجمون سفينة متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر

كتب:

محمد حسن عامر
09:04 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الهجمات الحوثية تتواصل

الهجمات الحوثية تتواصل

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة مسافرة في البحر الأحمر بالقرب من اليمن تعرضت لهجوم من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، بحسب الموقع الرسمي للهيئة.

وأبلغت السفينة التي كانت تبحر على بعد حوالي 30 ميلاً قبالة ساحل اليمن عن انفجار في المياه القريبة بالحبر الأحمر، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية الملكية.

وبحسب معلومات متداولة كانت السفينة متجهة إلى إسرائيل، حيث تستهدف جماعة الحوثيين خلال الفترة الماضية السفن المتجهة إلى إسرائيل، في إطار ما تعتبره دعماً لغزة.

وسنوافيكم لاحقاً بمزيد من التفاصيل.

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بقلم محمد حسن عامر