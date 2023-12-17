الحوثيون: البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بإسرائيل كتب: شريف سليمان 08:33 م | الأحد 17 ديسمبر 2023 سفن البحر الأحمر أعلن الحوثيون، أن البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بإسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 237 مٌعدة جاهزة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار في البحر الأحمر محافظ قنا يبحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لخدمة التعاون المشترك «ربيع»: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ونتابع تداعيات التوترات الجارية في البحر الأحمر تداول 484 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي تداول 52 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر خبير دولي في النقل البحري: التوترات في البحر الأحمر لن تؤثر على مصر البحر الأحمر القاهرة الإخبارية الحوثيون بقلم شريف سليمان