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الحوثيون: البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بإسرائيل

كتب:

شريف سليمان
08:33 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
سفن البحر الأحمر

سفن البحر الأحمر

أعلن الحوثيون، أن البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بإسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم شريف سليمان