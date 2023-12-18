جوائز تصل إلى مليون جنيه.. وزير الأوقاف يطلق مسابقة «المتحدث الفصيح»

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق مسابقة المتحدث الفصيح للتشجيع على «التحدث بالفصحى» بجوائز قدرها مليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن تفاصيل ونظام المسابقة وضوابط التقدم لها لاحقا.

وأكّد أنَّه في ظل إطلاق عام 2024 عام اللغة العربية للأئمة والواعظات ‏في إطار الاهتمام بلغة القرآن الكريم والبناء اللغوي للأئمة والواعظات، ببرامج تدريبية ومسابقات غير مسبوقة في ذلك، وتبدأ بـ20 دورة تدريبية للأئمة والواعظات في اللغة العربية في يناير المقبل.

كما أعلن عن إطلاق اسم المرحوم الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود على خريجي عام 2024 من مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف.

اليوم العالمي للغة العربية

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية لغة القرآن الكريم، والشعر والفنون، كما تُعدّ اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، لذلك يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وتعد اللغة العربية إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.