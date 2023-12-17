الأزهر يدعو طلابه للاحتفال بيوم اللغة العربية.. وينظم مسابقة في الإعراب

يحتفي الأزهر الشريف، باليوم العالمي للغة العربية بفعاليات متنوعة، وذلك تحت عنوان «اللغة العربية بين الأصالة والريادة»، إذ دعا قطاع المعاهد الأزهرية جميع المعاهد الأزهرية بجميع المناطق إلى المشاركة في هذه الفعاليات، وذلك من خلال مجموعة من المحاور، أبرزها:

· البرنامج الإذاعي للمعهد في طابور الصباح على مدار أسبوع الاحتفاء، وذلك تحت إشراف أسرة اللغة العربية في كل معهد، وبمشاركة الطلاب.

· إعداد مجلة حائط يدور محتواها حول العنوان المطروح، وعمل مطويات يقوم بإعدادها طلاب المعهد تحت إشراف أسرة اللغة العربية في المعهد.

وتأتي المسابقات بأنواعها المختلفة، في الإطار التالي:

· اختيار أسرة اللغة العربية بالمعهد الطلاب المتميزين في مختلف فنون اللغة العربية، وتقسم إلى مجموعات بحسب المسابقات، ويكرم المتميزون في هذه المسابقات.

· تنظيم ندوة توجه فيها الدعوة للمختصين في اللغة العربية على مستوى الإدارة أو المنطقة تتناول فيها فنون اللغة العربية.

· تنظيم مسابقات وفعاليات لا يتم فيها الإجابة إلا باللغة العربية الفصحى وتحكم بمعرفة معلمي التخصص.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية تدشين مسابقة سنوية بين تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية في الإعراب، باعتباره ركنا أساسيا من أركان اللغة العربية، تحت مسمى «رواد العربية»، خلال هذا العام 2023- 2024، يتنافس فيها أبناء الأزهر الشريف على اختلاف مستوياتهم التعليمية.

تهدف هذه الفعاليات إلى غرس حب اللغة العربية في نفوس الطلاب، وتعزيز مكانتها باعتبارها لغة القرآن الكريم ولغة العلم والمعرفة.