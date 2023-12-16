رئيس منطقة كفرالشيخ يوجّه بمشاركة المعاهد الأزهرية في الاحتفال بيوم اللغة العربية

وجَّه الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بضرورة مشاركة جميع معاهد المنطقة بكل مراحلها في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وذلك على مدار الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة بمديري المراحل وموجهي عموم المنطقة، اليوم السبت، بقاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور الدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وحسام حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة.

تفعيل البرنامج الإذاعي بالمعاهد باللغة العربية الفصحي على مدار أسبوع

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ضرورة إظهار الاحتفاء بلغتنا العربية من خلال تفعيل البرنامج الإذاعي بالمعاهد باللغة العربية الفصحي على مدار أسبوع الاحتفاء، بإلقاء كلمات عن فضل اللغة العربية ومكانتها؛ لكونها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة، مشيراً إلى إظهار دورها المهم في كل طرق الإصلاح وسُبل الهداية والرشاد.

إقامة ورش عمل توعوية لتصحيح بعض المفاهيم وشرح الإعرابات

كما كلّف رئيس المنطقة، أنّ يدور محتوى الندوات المُنفذة بالمعاهد خلال هذا الأسبوع؛ حول منزلة اللغة العربية، لتناول وطرح فنون لغتنا الجميلة، وإقامة ورش عمل توعوية لتصحيح بعض المفاهيم وشرح الإعرابات وتناول الأساليب البلاغية، وتفعيل دور مجلة الحائط بالمعاهد والمسابقات الطلابية بين الفصول على أن تكون الإجابات جميعها باللغة العربية الفصحى.

وأوضح رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية أنّه سيشهد بنفسه طوال هذا الأسبوع تنفيذ فعاليات الاحتفاء باللغة العربية ببعض معاهد المنطقة، وسيكون له كلمة مُعبرة حول أهميتها ومكانتها، على أنّ يكون ذلك بحضور معظم مسؤولي العملية التعليمية بالديوان والإدارات التعليمية.