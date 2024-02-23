رقم طوارئ الغاز للإبلاغ عن الأعطال والتسريب في المنازل والمنشآت

أتاحت شركات الغاز الطبيعي المختلفة رقم طوارئ الغاز الخاص بكل شركة، وذلك في حالة رغبة أي مواطن في الإبلاغ عن وجود تسريب بأي من مواسير الغاز الطبيعي سواء داخل المنشآت الصناعية أو التجارية أو الوحدات السكنية أو حتى داخل المطاعم، إذ أنّها حالات تستلزم سرعة التصرف والتدخل من جانب مختصين.

رقم طوارئ الغاز

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي رقم طوارئ الغاز في حالة الراغبة في الإبلاغ عن الأعطال والتسريب.

- شركة «تاون جاس» للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129.

- شركة «جاسكو» للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.

- شركة «بترو تريد» للخدمات البترولية رقم طوارئ1122.

- رقم شركة غاز مصر 26902710.

- الخط الساخن لشركة غاز مصر 19220.

- الشكاوى الإلكترونية عبر egyptgas@egyptgas.com.eg.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز إلى المساكن

- عقد إيجار الشقة أو عقد الملكية لها.

- إيصال كهرباء حديث باسم صاحب الشقة.

- صورة بطاقة القم القومي أو جواز السفر.

- التقدم بطلب على النموذج بمقر شركة الغاز.

- عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء.

- سداد رسوم تأمين العداد، وتأمين استهلاك.

المستندات المطلوبة لتركيب الغاز بالمنشآت التجارية والصناعية

- عقد الإيجار أو إثبات الملكية.

- إيصال كهرباء حديث.

- صورة بطاقة رقم قومي أو جواز السفر.

- إيصال يثبت سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبة.

- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

- إيصال سداد تأمين العداد وفقا لسعته.

- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

أسعار تقسيط تركيب الغاز

- التقسيط لمدة 12 شهرًا دفع 153 جنيهًا شهريًا.

- التقسيط لمدة 24 شهر بقيمة 85 جنيهًا شهريًا.

- التقسيط لمدة 4 سنوات، وبقيمة شهريًا 50 جنيهًا.

- التقسيط على نظام 7 سنوات بقيمة 35 جنيهًا شهريًا.

كيفية إدخال قراءة عداد الغاز

وفي ذات السياق، أتاحت شركة بتروريد للمواطنين طريقة لإدخال قراءة عداد الغاز شهريا وذلك عبر خطوات سهلة وسريعة لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري ولتجنب تراكم فواتير الغاز كما يلي:

- الدخول إلى الربط الإلكتروني لشركة بتروتريد من هنـــــــا.

- أيقونة عداد الغاز الخاص به.

- إدخال القراءة المكتوبة على العداد.

- كتابة البيانات المطلوبة عن صاحب العداد.

- تحديد المنطقة والمحافظة.

- اضغط على التسجيل.

طرق أخرى لتسجيل قراءة الغاز

– عبر تطبيق الموبايل «بتروميتر» لتسجيل القراءة الغاز الطبيعي.

– إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة ويجرى تسجيلها على ماكينة (POS).

– التسجيل عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي.

- التسجيل عبر تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

– التسجيل من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

– تطبيق موبايل جوميا.

– من خلال مكاتب البريد المصري.

– عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع.

– الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

– خدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

– الذهاب إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

كما حددت شركة بتروريد فترة تسجيل قراءة الغاز وتسجيلها شهريًا وهي من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، كما أتاحت لجميع عملاء الشركة فرصة 30 يومًا على دفع قيمة الفاتورة.

أرخص 5 أنواع من سخانات الغاز في الأسواق

- سخان أي هيت يونيون إير سعة 6 لترات، بمدخنة بسعر 2500 جنيه.

- سخان زانوسي ديجيتال سعة 6 لترات، دون مدخنة بسعر 3799 جنيهًا.

- سخان أريستون سعة 6 لترات بسعر 3899 جنيهًا.

سخان ميديا سعة 10 لترات مزود بمدخنة بسعر 3999 جنيهًا.

سخان زانوسي ديجيتال سعة 6 لترات دون مدخنة بسعر 3799 جنيهًا.