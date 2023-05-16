أرقام طوارئ شركات الغاز الطبيعي للإبلاغ عن الأعطال والتسريب

تحرص الدولة على توفير جميع الخدمات للمواطنين، ومنها توصيل الغاز الطبيعي لمدن وقرى محافظات الجمهورية، حتى النائية والبعيدة، إذ إنّه أحد المرافق ذات الأهمية الكبيرة للمواطنين سواء في الوحدات السكنية أو المنشآت التجارية والصناعية.

ومع انتشار موفق الغاز الطبيعي، تحرص الدولة على توفير أرقام للطوارئ لسرعة الإبلاغ حال الشعور بتسريب في الغاز، أو أعطال قد تؤدي إلى حدوث حوادث خطيرة، وفي السطور التالية نستعرض طرق الإبلاغ عن كل ما يتعلق بشكاوي الغاز أو التسريب أو الأعطال.

أرقام طوارئ شركات الغاز الطبيعي في القاهرة والمحافظات

- شركة «تاون جاس» للغاز الطبيعي، رقم طوارئ 129.

- شركة «جاسكو» للغاز الطبيعي، رقم طوارئ 149.

- شركة «بترو تريد» للخدمات البترولية، رقم طوارئ1122، وهي مسؤولة عن خدمة تسديد الفواتير الشهرية لمرفق الغاز.

- رقم شركة غاز مصر 26902710.

- الخط الساخن لشركة غاز مصر 19220.

- الشكاوى الإلكترونية عبر egyptgas@egyptgas.com.eg.

خطوات تسجيل قراءة الغاز شهريا

وفي سياق آخر، حددت شركة الغاز الطبيعي، الطرق الخاصة بإرسال قراءة العداد شهريا، في الفترة من 1حتى 20 من كل شهر، تمهيدا لإصدار الفاتورة، من خلال إرسال القراءة عبر الرابط الإلكتروني.