صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل كتب: شروق مراد 09:14 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023 الاحتلال - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل بحي الدرج في غزة باحث بـ«المركز المصري للدراسات»: الاحتلال أخفق في فرض سيطرته على شمال غزة قصة أول ظهور لشقيق يحيى السنوار في غزة.. بماذا علق الاحتلال الإسرائيلي؟ وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في غزة إلى 126 قتيلا عقاب قاس من دولة الاحتلال تجاة مدرس إسرائيلي تعاطف مع غزة.. ماذا فعل؟ غزة فلسطين مستوطنات صفارات الإنذار بقلم شروق مراد