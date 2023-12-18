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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

كتب:

شروق مراد
09:14 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الاحتلال - أرشيفية

الاحتلال - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل.

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