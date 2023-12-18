باحث بـ«المركز المصري للدراسات»: الاحتلال أخفق في فرض سيطرته على شمال غزة

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات والاستراتيجية، إنَّ كل المؤشرات تؤكّد أنَّ قوات الاحتلال فشلت في تحقيق أي من أهدافها التي أعلنتها، منها استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية كما أخفقت منذ بداية التصعيد في إضفاء شرعية على هذا العدوان .

العدوان الإسرائيلي أستهدف المدنيين والأطفال والنساء

وأضاف «فوزي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارا مجدي في برنامج «هذا الصباح» في قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العدوان الإسرائيلي أستهدف المدنيين والأطفال والنساء، مؤكّدًا أنَّ أعداد الشهداء تجاوزت الـ20 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال أخفقت في احكام السيطرة على شمال غزة

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات والاستراتيجية، أنَّ الخسائر في صفوف جيش الاحتلال بمناطق الشمال مثل منطقة الشجاعية، يؤكّد كذب رواية جيش الاحتلال بإحكام السيطرة على مناطق شمال غزة، مؤكّدًا أنَّ جيش الاحتلال لم يحقق أي هدف يذكر في حرب غزة.