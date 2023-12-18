قصة أول ظهور لشقيق يحيى السنوار في غزة.. بماذا علق الاحتلال الإسرائيلي؟

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد مقطع فيديو يظهر فيه محمد السنوار، اليد اليمنى وشقيق القيادي الفلسطيني يحيى السنوار، يقود سيارة عبر نفق «استراتيجي» ضخم يبلغ طوله 4 كيلومترات وعمق 50 مترا والذي كشف عنه في وقت سابق الأحد، بحسب صحيفة «جيروزليم بوست».

وفي مقطع فيديو صامت، يمكن رؤية السنوار وهو يعطي تعليمات للسائق أثناء سفره عبر النفق بسرعة كبيرة في سيارة ذات مظهر حديث إلى حد ما، ويزعم الجيش الإسرائيلي ان الفيديو يثبت أن شقيق السنوار متورط في تطوير النفق.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذا النفق هو الأكبر والأطول في غزة وقد تم اكتشافه الأمس ويربط هذا النفق بين طرف شمال غزة بجباليا باتجاه الطرف الجنوبي لشمال غزة ، وأن السنوار لم يختبئ في النفق منذ بدء الحرب.

محمد السنوار الأخ الأكبر لغزة والساعد الأيمن

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن محمد سنوار ذراع يحيى الأيمن الذي يساعده في السيطرة على قطاع غزة، وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية تستخدم الأنفاق للهجوم على الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.

الجيش الإسرائيلي يدخل النفق

وبدأ الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تحديد النفق وتطهيره منذ أكثر من شهر، لكنه كان واسع النطاق وكان به العديد من المستويات والعقبات، مثل الأبواب المضادة للانفجار، لدرجة أنه لم يكن جاهزًا لعرضه على وسائل الإعلام حتى الأيام الأخيرة، ويصل أحد فتحات النفق إلى مسافة 400 متر من معبر إيرز، وإلى جانب تلك النقطة القريبة، ينقسم النفق إلى عدد لا يحصى من الأنفاق الفرعية، المجهزة بآلات حفر أنفاق ثقيلة أعمق لم يواجهها الجيش الإسرائيلي من قبل.

تجهيزات في الأنفاق

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النفق على مجموعة متنوعة من توصيلات الكهرباء والسباكة والاتصالات والمركبات والأسلحة الواسعة والأبواب المضادة للانفجارات المصممة لمنع أو إبطاء أي تقدم للجيش الإسرائيلي.