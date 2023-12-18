هل تقدم الحكومة استقالتها بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؟.. أستاذ قانون يوضح

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، إنّه لا يوجد في القانون أو الدستور ما يلزم الحكومة الحالية بتقديم استقالتها، مشيرًا إلى أن الاختيار في تغيير الحكومة من عدمه يرجع إلى رئيس الجمهورية، فهو الوحيد الذى يقرر استمرار الحكومة الحالية من عدمه أو تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف «المغازي»، لـ«الوطن»، أنّه يجب أن نفرق بين حالتين الأولى فوز الرئيس الحالي بولاية جديدة، فهنا يكون الرئيس له الحرية في ترك الحكومة أو تغييرها، أما في حالة عدم فور الرئيس الحالي، فإنّه يجب على الحكومة التقدم باستقالتها حتى لو تم اختيار نفس رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي على رئيس الوزراء تشكيل حكومة جديدة وأداء اليمين الدستورية.

مؤتمر إعلان النتيجة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي في تمام الثانية ظهراً، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنافس فيها 4 مرشحين هم «عبدالفتاح السيسي، ووفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر».

ويتضمن إعلان النتيجة، إعلان عدد من صوتوا بالخارج، وعدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين وعدد من صوتوا منهم ونسبة مشاركتهم، إضافة إلى عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.