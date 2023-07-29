لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.. احصل عليها من هنـــــا

كشف موقع وجريدة «الوطن» عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية «https://natega.elwatannews.com/»، تيسيرا وتسهيلا منها للطلبة وأولياء الأمور في الحصول عليها، فور الإعلان عن ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المتوقع لها غدا.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلنت بوابة «الوطن» عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، وللتسجيل يرجى اتباع الآتي للحصول عليها قبل الآخرين:

- الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنـــــــا.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- اختيار الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وهي:

- الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- الأحياء بلغت 90.6%.

- الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- الجيولوجيا 91.1% .

- علم النفس والاجتماع 93.9%.

- الكيمياء 88.9%.

- التاريخ 90.2%.

- الجغرافيا 91.6%.

- الفيزياء 91%.

- اللغة العربية 90%؜.

- اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.