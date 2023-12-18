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«القاهرة الإخبارية»: الأوضاع الميدانية بقطاع غزة في غاية الصعوبة

كتب:

منى صلاح
09:28 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
حرب غزة - أرشيفية

حرب غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الأوضاع الميدانية بقطاع غزة في غاية الصعوبة، لافتة إلى أنّ القذائف المدفعية الإسرائيلية تجدد القصف على شرق قطاع غزة.

وأضافت القناة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم مستشفى «العودة» بغزة، وتعتقل كل من بداخله، كما أشارت إلى استشهاد طفلة إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر بغزة، ووقوع شهداء في قصف إسرائيلي على مبنى الجراحات بمستشفى الشفاء.

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بقلم منى صلاح