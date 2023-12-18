الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بعد تعرضه لحادث سير رفقة زوجته

كشفت مجلة «فوربس»، أن الرئيس الأمريكي بحالة صحية جيدة، ونقل إلى سيارته بأمان بعد تعرضه لحادث سير هو وزوجته جل بايدن أثناء الخروج من مقر حملته الانتخابية في ويلمنجتون، إذ اصطدمت سيارة بأخرى رباعية الدفع كانت ضمن الحراسة الأمنية لموكب الرئيس الأمريكي.

وكانت سيارات الرئيس الأمريكي تغلق التقاطعات استعدادًا لرحيل «بايدن» بعد الخروج من مقر حملته الانتخابية، وحاولت سيارة فضية، الاستمرار في تقاطع مغلق قبل أن تصطدم بسيارات حرس الرئيس الأمريكي، وحاصرها على الفور حرس «بايدن» ورفعوا أسلحتهم وأمروا السائق برفع يديه، وظهرت السيارة وقد عانت من بعض الأضرار في الجزء الأمامي منها.

لم يذهب الرئيس الأمريكي إلى المستشفى

وعلى الفور، تم اصطحاب بايدن إلى سيارته التي كانت تنتظره فيها زوجته، وقالت شبكة «إن بي سي نيوز»، إنه لم يذهب إلى المستشفى ولم يكن هناك أي مصلحة وقائية مرتبطة بالحادث وغادر موكب الرئيس دون وقوع أي حادث يذكر.

وذكر البيت الأبيض في بيان له تفاصيل تعرض الرئيس الأمريكي لحادث سير، إذ خرجت عائلة بايدن من مقر الحملة الانتخابي في وسط مدينة ويلمنجتون في الساعة 8.07 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تناول وجبة مع أعضاء فريق حملته الانتخابية وقت وقوع الحادث.

وذكر التقرير، أنه بعد لحظات من رد بايدن على سؤال من أحد المراسلين الصحفيين، اصطدمت سيارة من نوع «سيدان» فضية بسيارة دفع رباعي عند التقاطع المقابل لمدخل مقر الحملة.

البيت الأبيض: «بايدن» ظهر على وجهه علامات الدهشة

وقال البيت الأبيض: «أثناء حديث الرئيس الأمريكي مع أحد الصحفيين، وقع حدث مدوٍ، وكان جو بايدن يقف خارج السيارة وعلى وجهه تعبير الدهشة»، وأضاف التقرير أن رجلا كان يسير بجانب موكب الرئيس قال بصوت عالٍ: «يا إلهي».

ديفيد كاراس، المتحدث باسم إدارة شرطة ويلمنجتون، أكد بحسب ما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، أنه جار التحقيق في الحادث.