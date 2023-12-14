القصة الكاملة لتحركات عزل الرئيس الأمريكي من منصبه قبل سنة من الانتخابات

ساعات عصيبة يعيشها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد إعلان مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية الموافقة على فتح التحقيق الرسمي لعزل الرئيس من منصبه قبل نحو سنة من إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر 2024، حيث صوّت 221 نائباً لصالح هذا القرار، فيما عارضه 212 نائباً آخر.

سبب فتح التحقيق لعزل بايدن

وبحسب وكالة «فرانس برس»، الفرنسية فإن التحقيق تم فتحه بسبب هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الذي تم توجيه إليه تهم بإقامة تجارة غير مشروعة وسط حديث عن تورط أبيه في هذا الأمر في الوقت الذي ينفى حلفاء بايدن هذه التهمة التي قد تؤثر على الأصوات التي سيحصل عليها في الانتخابات الرئاسية في ظل ارتفاع في التأييد محلوظ في استطلاعات الرأي من المواطنين تجاه أشد منافسيه الرئيس السابق رجل الأعمال دونالد ترامب، فيما يرى بايدن الخطوة بأنها «حيلة سياسية لا أساس لها».

تشتيت جهود بايدن

وترى الوكالة الفرنسية أن الحكم لن يكون ضد بايدن ولكنه هدفه أن يشتت مجهود الرئيس بايدن وحملته الانتخاببية في الانتخابات المقبلة التي تأتي في وقت يتم توجيه انتقادات لبايدن بسبب ترشحه للرئاسة على الرغم من تجاوزه الـ 80 سنة حيث سيصل في نهاية الولاية الجديدة إذا فاز إلى عمر 86 سنة ليكون أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي استقلت عن بريطانيا في عام 1776.