الفصائل الفلسطينية تسيطر على مسيّرة إسرائيلية شرقي خان يونس كتب: يارا أشرف 10:25 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023 مدينة خان يونس أعلنت الفصائل الفلسطينية السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس، وذلك خلال نبأٍ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الأوضاع الميدانية بقطاع غزة في غاية الصعوبة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل بحي الدرج في غزة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 جنود خلال معارك بغزة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس من المنطقة الغربية القاهرة الإخبارية فصائل فلسطينية مسيرة إسرائيلية خان يونس بقلم يارا أشرف