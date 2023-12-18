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الفصائل الفلسطينية تسيطر على مسيّرة إسرائيلية شرقي خان يونس

كتب:

يارا أشرف
10:25 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مدينة خان يونس

مدينة خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس، وذلك خلال نبأٍ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم يارا أشرف