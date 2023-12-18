«التعليم» تعلن الفائزين في مسابقات صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معرضين تضمنا عرض مشروعات الفرق النهائية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023، سواء لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM أو طلاب الجامعات.

وتضمنت اختراعات وابتكارات ومشاريع الطلاب عدة مجالات متنوعة، منها «الطب والطاقة والكيمياء الحيوية، والصحة، والأنظمة المدمجة، وعلوم السلوك، والزراعة، والطاقة المتجددة، والهندسة الطبية».

واستمع الوزيران إلى شرح الطلاب والطالبات لمشروعاتهم، وأكّدا أهمية مواصلة الطلاب دراستهم وتطوير مشروعاتهم؛ لتطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

الفائزين بمسابقات صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الفائزين والمتأهلين بجميع برامج ومسابقات صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ لعام 2023، والتي تشمل (مسابقة حافز الابتكار، برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمعاهد المصرية، مسابقة صناع التغيير، برنامج IClub للطلاب المُبتكرين بالمدارس).

وحصلت جامعة جنوب الوادي على المركز الأول في «مسابقة صناع التغيير»، تليها جامعة فاروس في المركز الثاني ثم جامعتا عين شمس وطنطا على المركز الثالث مُناصفة.

وحصل فريق المخادعون جامعة المنصورة الأهلية على المركز الأول في مسابقة حافز الابتكار، يليه فريق جامعة بورسعيد رقم 2 في المركز الثاني، ثم جاء فريق (جرين هيدروجين) جامعة بني سويف على المركز الثالث.

وحصل فريق مدرسة STEM الشرقية على المركز الأول في مسابقة نوادي الابتكار للطلاب المبتكرين بالمدارس IClub، وجاء فريق مدرسة STEM الغربية على المركز الثاني، وحصل فريق مدرسة STEM المنيا على المركز الثالث، وحصل فريق مدرسة STEM الفيوم على المركز الثالث مُكرر.

شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة إيناكتس، ووقع البروتوكول ضياء خليل الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وفاطمة سري الرئيس التنفيذي لشركة إيناكتس مصر.