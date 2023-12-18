«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية «ترم أول».. تبدأ 17 يناير

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى أنه تبدأ الامتحانات يوم 17 يناير ويطبق القرار الوزاري 213 بالامتحانات، ويجرى امتحان مادتي المستوي الرفيع بمدارس اللغات وفقا للجداول المحددة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، يعفى الطلاب المتقدمون على نظام المنازل من جميع الأنشطة التربوية والحاسب الآلي، ويختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته ويكون التقويم عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي وتخطر لجان النظام والمراقبة بالنتيجة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت مديرية التعليم بالجيزة، مواعيد الامتحان في كل مادة بجدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024:

- يوم 17 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- ⁠يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

- ⁠يوم الاثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التربية الدينية واللغة الأجنبية.

- ⁠يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- ⁠يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاص بمدرسة السعيدية.