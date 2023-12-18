«البيئة» تضع استراتيجية لمكافحة تلوث هواء القاهرة.. تشمل تحديث نظام الرصد

وضعت وزارة البيئة، استراتيجية وخططًا لإدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بالتعاون مع البنك الدولي، وفق ما أوضحته ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وتشمل الاستراتيجية، تحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان على مواجهة حالات ارتفاع مستويات التلوث، وتقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية.

كما تشمل الاستراتيجية، دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها، وهي تقنية حديثة تجري حاليًا إضافتها لمنظومة الرصد والتحليل والإدارة في الهواء المحيط.

وتهدف الاستراتيجية إلى خفض حقيقي وواقعي لنسب وتركيز الجسيمات الصلبة العالقة في هواء المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى.

وبدأت وزارة البيئة في تنفيذ عمليات تجميع العينات للبدء في إجراء عمليات التحليل الكيميائي للجسيمات الصلبة المتراكمة على الفلاتر، لتحليل البيانات وإعداد دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها المختلفة.