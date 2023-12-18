وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لمناقشة سبل مواجهة تلوث الهواء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع العاملين بقطاع نوعية البيئة بالوزارة، لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل بالقطاع، وبحث سبل مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، خاصةً السحابة السوداء التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

استعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تضمنت إطلاق منظومة متكاملة للحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية، وزيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء، وتطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

شددت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمواجهة هذه الظاهرة، وضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.