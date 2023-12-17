حصاد وزارة البيئة في أسبوع.. مصر تستضيف رسميا مؤتمر الأطراف الـ24
كتب:
بسمة عبدالستار
12:42 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الأسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الجاري وتشمل:
- بحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجناح جامعة الدول العربية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP28 في دبي.
- المشاركة في الاجتماع الوزاري «القيادة المتكاملة لتنفيذ خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي لعام 2030» المنعقد ضمن فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات ضمن قمة المناخ COP28.
- وزيرة البيئة تستأنف مع نظيرها الكندي الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ بمؤتمر المناخ COP28 بدبي.
- استعراض الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية الموارد لطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات، بالجناح المصري بقمة المناخ COP28 بدبي.
- تنظيم يوما تحت عنوان «الشباب والأطفال والتعليم والمهارات» بالجناح المصري بقمة المناخ COP28.
- وزيرة البيئة تلتقي بوفد المفاوضين المصريين الشباب الأول المشارك في المؤتمر على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 بدبي.
- وزيرة البيئة تشارك في جلسة نقاشية حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف ضمن فعالية تنظمها شبكة "رائد" بقمة المناخ (COP28) بدبى.
- وزيرة البيئة تشارك في احتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مشاركتها بمؤتمر المناخ COP28 وبجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
- وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28.
- وزيرة البيئة المصرية تهنئ دولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح رئاستها للنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28.
- وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر رسميا لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم لاتفاقية حمایة البيئة البحيرة والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، خلال عام 2025.
- الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات (6) مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مستطرد).