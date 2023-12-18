أصعب 10 كلمات في اللغة العربية.. ماذا تعرف عن العصبصب والجعسوس؟

في مثل هذا اليوم منذ عام 1973، قررت الأمم المتحدة الاحتفال باللغة العربية وإدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، إذ تعد أكثر لغات العالم انتشارا لتميزها بالكثير من الخصائص، فهى لغة الضاد بسبب احتوائها على هذا الحرف الذي تنفرد به دون باقي اللغات كما أنها لغة القرآن الكريم.

أصعب كلمات في اللغة العربية

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أصعب كلمات وردت في اللغة العربية، والتي يصعب جمعها وأيضا نطقها، وجاء من ضمن تلك الكلمات «عصبصب» التي تعني يوم شديد الحر، وأيضا كلمة «الجلجال» وهى تعني صاحب الصوت القوي، وفقا لما ذكره محمد عبد المتعال مدرس اللغة العربية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وجاءت من ضمن أصعب الكلمات في اللغة العربية كلمة «الجعسوس» وتعني الشخص اللئيم خلقا وخُلقاً، وأيضا كلمة «الوخواخ» وتعني الشخص المسترخى البطن والكثير اللحم، إضافة إلى كلمة «بسبس» وتعني أسرع فى السير.

كلمة «البيذارة» تعد من أصعب الكلمات في اللغة العربية، وهى تعني الإنفاق بإسراف، وأيضا كلمة «كردوم» وهي الشخص القصير الضخم، ومن ضمن الكلمات الأصعب في اللغة العربية هى «الكاشد» التي تعني الشخص الكثير الكسب الكاد على عياله، وكلمة «الأوقص» أي قصير العنق بالإضافة إلى كلمة الأباخس وهى جمع أبخس وهو الأصبع.

كلمات يصعب جمعها

وبجانب أصعب الكلمات في اللغة العربية يوجد أيضا كلمات يصعب جمعها والتي منها كلمة حليب، وهي اسم جنس يطلق على الكثير والقليل؛ ولذلك جاءت بالمفرد ولم تأت بالجمع.

ومن ضمن الكلمات التي يصعب جمعها في اللغة العربية، كلمة أخطبوط، وهذه الكلمة البعض أحيانا يكون جمعها أخطبوطات و أخاطب وأخاطيب، إذ أن هذه الكلمات وردت في معاجم اللغة ومتاحفها، وجمع كلمة سكر التي تعتبر من كلمات أسماء الجنس التي تدل على القليل والكثير والبعض يجمعها بكلمة «سكاكر».