رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

حالات لا يجوز فيها فصل عامل القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

كتب:

حسام حربى
07:35 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
عمال

عمال

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يحمل العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، ولا سيما أن مواده تضمنت 6 نقاط لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة للعامل لديه.

مشروع قانون العمل الجديد

وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك النقاط جاءت كالتالي وفقا لمواد مشروع قانون العمل الجديد:

1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

الإجازات الممنوحة

3 - تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4 - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5 - استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6 - اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الدين، أو الرأي السياسي.

اقرأ المزيد:

هل يسمح قانون العمل الجديد للموظف بجمع إجازته الأسبوعية في فترة موحدة؟

قانون العمل الجديد يحدد شرطا لتعيين العمالة المؤقتة.. كيف تستفيد منه؟

تفاصيل إذن التأخير والراحة وفق مشروع قانون العمل الجديد

عقوبة الغياب عن العمل دون إذن وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
بقلم حسام حربى