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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

انتـصار الغيطاني
07:54 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

مواليد برج الحمل بطبيعتهم يسعون بكل جهدهم للمنافسة، إذ يرغبون في تحقيق أهدافهم المهنية والعائلية، وهم أيضًا حريصون على الوصول إلى المناصب الرفيعة والعليا، المتمثلة في وظائف المديرين أو الرؤساء

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وأكد خبراء الفلك، لمولود برج الحمل، أنّ القمر سيمدك بكل السبل للتواصل مع المحيطين بك على الصعيد العاطفي والعائلي والمهني، نظرًا لوجود المريخ بمحور البرج في منزل العلاقات، ما يعدك بأوقات هادئة ومستقرة، خاصة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

وبالنسبة لحظك اليوم على الصعيد المهني وفقًا لخبراء الفلك، فإن الشمس موجودة بمنزل المدخرات، وهذا سيدفعك للتفكير بشكل مهنى وعملي واقتصادي، ومن المحتمل أنّ تحضر اليوم، مشروعا جديدا، لذا سارع بإنجازه مع الحرص على مراجعة حساباتك جيدًا، كما تستطيع تحقيق الكثير من الأرباح المستقبلية، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

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بقلم انتـصار الغيطاني