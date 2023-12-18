الإذاعي حازم طه: «الأمة التي لا تعتز بلغتها لن يكون لها عز ولا مناعة»

قال الإذاعي حازم طه، إن الكثير من الشعراء تحدثوا وكتبوا عن اللغة العربية ومكانتها في قصائدهم، إذ ذُكرت في إحدى قصائد الشاعر حافظ إبراهيم منذ أكثر من نصف قرن تقريبا: «أَرى لِرِجالِ الغَربِ عِزّاً وَمَنعَةً. وَكَم عَزَّ أَقوامٌ بِعِزِّ لُغاتِ»، مشيرا إلى أن تأخر اللغة العربية أمر غير جيد، فيجب على مجتمعنا الاعتزاز بلغته، موضحا: «الأمة التي لا تعتز بلغتها لن يكون لها عز ولا مناعة»، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد.

الشعر حافظ على اللغة العربية

وأضاف «طه»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الاحتفال هذا العام باللغة العربية يأتي تحت شعار «اللغة العربية لغة الشعر والفنون»، فالشعر هو من حافظ على اللغة العربية، مشيرا إلى أنه عندما يقوم بتدريب مذيعين نشرة الأخبار يبدأ معهم بقراءة أبيات الشعر والقصائد الرصينة بهدف التمكن من القراءة بالتشكيل.

نشرة الأخبار درس لغوي

وتابع، أن القصيدة تُعلم الإلقاء، ونشرة الأخبار تعد درس لغوي، مضيفا: «كان يتم تحري الدقة أثناء قراءة نشرة الأخبار، فالخطأ اللغوي يحسب على المذيع»، مشيرا إلى أنه قدم العديد من البرامج لتعليم اللغة العربية والقراءة الصحيحة مثل برنامج «قطوف الأدب من كلام العرب».