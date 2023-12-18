«التعليم»: فصل طلاب الثانوية المتجاوزين لنسبة الغياب

أعلنت المديريات التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ بعض المدارس الثانوية قررت فصل الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب دون عذر، وفق لائحة الانضباط المدرسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لافتة إلى أنّ قرار الفصل جاء بعد توجيه إنذارات للطلاب بعدم الانقطاع عن الدراسة بشكل متواصل.

فصل كل من تخطى نسب الغياب

وأوضحت عدّة مدارس ثانوية عبر صفحاتها الرسمية بفيس بوك، أنّ فصل الطالب يأتي بعد إنذاره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر دون عذر، والانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، متابعة أنّ عدم الاستجابة قد يتسبب في فصل كل من تخطى نسب الغياب المقررة وعدم حضوره.

وأشارت المدارس إلى أنّ الطالب الذي يواصل الانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة يتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانوني.