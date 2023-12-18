«التعليم» توجّه المعينين بـ«30 ألف معلم» بملء استمارة بيانات المدرس

أصدرت الإدارات التعليمية تعليمات مهمة للمعلمين المساعدين المعينين في مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، والذين جرى تسليمهم العمل بمدارسهم، بملء استمارة بيانات المدرس الموظف بدقة واعتمادها من المختص بالمدرسة ومدير المدرسة ثم اعتمادها من المختص بقسم شؤون العاملين في الإدارة التعليمية ومدير شؤون العاملين بالإدارة التعليمية.

المعينون بمسابقة 30 ألف معلم

وطالبت الإدارات التعليمية، في خطاب رسمي، بالتنبيه على المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم بتسليم صورة طبق الأصل من أصل عقد المعلم المساعد معتمد من قسم شؤون العاملين بالإدارة، وصورة طبق الأصل من خطاب التوزيع على المدرسة، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، لتسجيل بياناتهم على قاعدة بيانات المعلم والموظف الخاصة بوزارة التربية والتعليم.