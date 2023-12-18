محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في محطة تسمين الماشية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات الخدمات المقدمة داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، ومحطة تسمين الماشية، رافقه خلالها مدير محطة تسمين الماشية، ومدير مجزر بورسعيد.

توفير الخراف والماشية بأسعار مخفضة

وخلال تفقده سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، اطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، وأكد أن محطة تسمين الماشية تشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، لافتا أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

جاهزية المحطة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن العنابر تعمل بكامل طاقتها، وهناك جاهزية تامة داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد، كما أكد محافظ بورسعيد على توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر.

الدعم الكامل لمجازر بورسعيد

وأكد المحافظ تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، مشيرا ان بورسعيد اصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، كما أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.