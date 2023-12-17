للعام الثالث.. جامعة بورسعيد تٌشارك في رالي مصر لريادة الأعمال 

شاركت جامعة بورسعيد بوفد نادي ريادة الأعمال في المعسكر التدريبي للإعداد لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بالقاهرة، بتوجيهات الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وبإشراف الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

7 طلاب من كليات مختلفة

وتضمن وفد نادي ريادة الأعمال 7 طلاب وطالبات من مختلف كليات الهندسة والتربية النوعية والتجارة وتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات تحت إشراف دكتور مهندس محمد زين مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وأوضح مدير ريادة الأعمال أن نادي ريادة الأعمال بجامعة بورسعيد يُشارك للعام الثالث في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، وشارك العام الماضي بعدد مشروعات وصل إلى 267 مشروعا وتأهل منهم 4 مشاريع في تصفيات المرحلة الأولى، ووصل مشروعين إلى التصفيات النهائية بالمسابقة في العلمين وتأمل جامعة بورسعيد بمشاركة مٌتميزة أيضا هذا العام، حيث سيصل أربع فرق إلى التصفيات النهائية.

ضم عناصر كثيرة مٌتميزة من أعضاء هيئة التدريس

وأكدت الدكتور راوية رزق أن الجامعة تضم عناصر كثيرة مٌتميزة من أعضاء هيئة التدريس الحريصة دائما على التطور والإبداع والعديد من أبنائها الطلاب أصحاب المهارات العلمية التي تظهر بشكل مشرف في كل المناسبات والمسابقات التعليمية وخاصة في مجال ريادة الأعمال

كما أكد رئيس جامعة بورسعيد أهمية السعي الدائم في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لأبناء الجامعة من الطلاب ولا تدخر الجامعة أي جهدا في التطور على المستويين العلمي والثقافي الذي يساعد الطلاب بعد التخرج على التأقلم السريع مع سوق العمل، لمواكبة توجهات الدولة المصرية التي تولي أهمية كبيرة في مجال ريادة الأعمال.