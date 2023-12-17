محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة بورسعيد في الذكرى الـ67 لملحمة بورسعيد 56

نظمت مكتبة التفوق العلمي بقصر ثقافة بورسعيد بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام ومكتبة الطفل بالضواحي، ندوة تثقيفية للعاملين بحي الضواحي بمناسبة ذكرى مرور 67 عاما على ملحمة بورسعيد 56 وذلك ضمن فعاليات البرنامج الذي تنظمه مكتبة طفل الضواحي تحت رعاية سمر الموافي رئيس حي الضواحي.

زحف العدوان الثلاثي

وتناول الندوة، الأحداث عقب تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقناة السويس في 26 يوليو 1956 وزحف العدوان الثلاثي الغاشم على بورسعيد في 29 أكتوبر 1955 واستطاعت المقاومة الشعبية والتي شاركت بها المرأة منهم زينب الكفراوي، أمينة الغريب، أفكار العوادلي وغيرهم من بين التشكيل العاشر للفدائيين .

كما استرجع أبطال الشرطة، بينهم شهيد الشرطة السعيد حمادة الذي كان مكلفا بحراسة القنصلية الإيطالية، والملازم سامي خضير ابن الحاج محمود خضير والذين كان يفتحان بيتهما لاجتماعات الفدائيين ويحفظون بداخله جهاز اللاسلكي الخاص بهم، ومجموعة الكتيبة حمد الله التي قبضت على الضابط البريطاني في مراهوس، ومحمد مهران الذي خلع البريطانيون عيناه في قبرص بعد أسره.

ملحمة بورسعيد 1956

وتطرقت المحاضرة إلى دور القوه الناعمة والنضال بالكلمة والسينما في التعبير عن ملحمة بورسعيد 1956 وصمود الشعب المصري في بورسعيد وكذلك دور الفن التشكيلي والرسوم على جدران المساكن ومن أمثالهم الشاعر كامل عيد وآله السمسمية.

والسينما المصرية تناولت ملحمة بورسعيد 56 في فيلم (بورسعيد 56) للمخرج عز الدين ذو الفقار بطولة فريد الشوقي، هدى سلطان حيث قامت بالغناء أمام أبناء حي العرب، وأيضا فيلم «القناة» و«عمالقه البحار» إخراج السيد بدير 1960.

ونظمت الندوة تحت إشراف إيمان بصلة مديرة مكتبة وحديقة طفل الضواحي، وبحضور موظفي حي الضواحي ومشرفات المكتبة