بدء توافد الإعلاميين والشخصيات العامة لحضور مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

توافد عدد من رؤساء الصحف والقنوات والإعلاميين لحضور مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بعد قليل، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنافس فيها 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة والمرشح الرئاسي حازم عمر.

ويتضمن إعلان النتيجة، إعلان عدد من صوتوا بالخارج، وعدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين وعدد من صوتوا منهم ونسبة مشاركتهم، إضافة إلى عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وسبق المؤتمر الصحفي، عقد اجتماع للهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها، لإصدار قرار إعلان النتيجة لنشره في الجريدة الرسمية.