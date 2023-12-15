رئيس بعثة الكوميسا: الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت بإيجابية مع الملاحظات

قالت الدكتورة سبسيوسا وانديرا، رئس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي - الكومسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، إن الانتخابات المصرية خرجت في شكل نموزجي غير مسبوق، خاصة أنها تمت في موعدها المحدد بالرغم من وجود العديد من التحديات الخارجية التي تحيط بالحدود المصرية تقريبا من كل جهة.

مصر حريصة على أن يمارس المواطن استحقاقه الدستوري في مناخ ديموقراطي

وأوضحت رئيس البعثة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهودا كبيرة خلال فترة الاقتراع، حتى تخرج الانتخابات بهذا الشكل الذي خرجت به، كما أنها كانت مرنة جدا في التعامل مع كل الملاحظات التي ترد لها من الجهات والمؤسسات المختلفة المعنية بالمتابعة خلال أيام التصويت الثلاثة، والعمل على تطويرها.

وقالت إن هناك إصلاحات إدراية في هذه الدورة الانتخابية قامت بها مصر ملحوظة وبارزة جدا في دلالة واضحة على حرصها على أن يمارس المواطن استحقاقه الدستوري في مناخ ديموقراطي، كما أشادت المبادئ التوجيهية التي حددتها الهيئة بشأن مسؤوليات أفراد الأمن في العملية الانتخابية، وأنها نفذت ولايتها بطريقة احترافية.

تعاون رؤساء اللجان

وأكدت أن رؤساء اللجان كانوا على درجة عالية من التعاون مع المتابعين الميدانيين، فضلا عن حرفيتهم في أداء دورهم، وإلمامهم الكامل بكل إجراءات التصويت، بالتالي فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية كانت فكرة سديدة للغاية، ساهمت في أن تخرج الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل نموزجي غير مسبوق.